Climate leader lecchese selezionata per un importante progetto internazionale
Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
#Beijing premiata al #COP30 Local Leaders Forum di Rio de Janeiro! La capitale cinese ha ricevuto il Bloomberg Philanthropies Local Leaders Climate Award 2025 per il suo impegno nella costruzione di un centro amministrativo municipale resiliente al c Vai su X
Le narrative positive sul climate change funzionano? Eline Boon, EU Policy Lead per l’Ellen MacArthur Foundation, ricorda il suo primo incontro con la sostenibilità e con le questioni legate al cambiamento climatico e riflette sul potere dell’arte e della creativit - facebook.com Vai su Facebook
Agnese Brigatti climate leader del Belpaese - È una dei sei nuovi climate leader italiani, 22 in Europa . Come scrive msn.com
La padovana Serena De Franceschi selezionata tra i 22 “climate leader” europei - off dell'Università di Padova, tra i 6 leader climatici italiani del profetto "Ecosystem Builder Programme for Climate Lea ... Come scrive padovaoggi.it