Claudio & Fulvio Chiara Quintet al Count Basie Jazz Club

Genovatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una particolare serata al Count Basie Jazz Club con due protagonisti d’eccezione: i fratelli Claudio e Fulvio Chiara, rispettivamente al sax alto e alla tromba. Raramente capita di ascoltarli insieme sullo stesso palco, e proprio questa speciale occasione regalerà al pubblico un incontro sonoro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

claudio amp fulvio chiaraClaudio &amp; Fulvio Chiara Quintet in concerto al Count Basie - L'ingresso costa 15 euro per i soci Arci (tessera Arci di quest'anno); per i non te ... Si legge su mentelocale.it

