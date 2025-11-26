Classiche entrano tutte le auto del periodo 1993-2000
La Commissione Auto Storiche apre alle vetture costruite fino all’inizio del nuovo millennio. Una nuova era per le competizioni d’epoca La Commissione Auto Storiche ha ufficializzato un importante ampliamento: tutte le vetture prodotte tra il 1993 e il 2000 entreranno a pieno titolo nella categoria Auto Classiche, un settore introdotto un anno fa e già . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ceci, fagioli, lenticchie: i nostri legumi biologici si prestano a ricette classiche o innovative. Un ingrediente equilibrato, nutriente e sostenibile, perfetto per ampliare le linee Private Label nel segmento salutistico e vegetariano. Contattaci ora, visita il nostro Sito - facebook.com Vai su Facebook
Auto classiche e youngtimer: otto proposte accessibili da investimento - Non si tratta di auto milionarie, né delle inavvicinabili protagoniste delle ultime aste parigine o dei concorsi d'eleganza più patinati. Secondo gazzetta.it
Milano AutoClassica, tutte le storiche più belle da vedere nel weekend in fiera. Le foto - Dalla indimenticabile Bianchina di Fantozzi, con un meticoloso restaro bicolore, in vendita a 7. Da corriere.it