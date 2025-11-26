Classiche entrano tutte le auto del periodo 1993-2000

Tuttorally.news | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Auto Storiche apre alle vetture costruite fino all’inizio del nuovo millennio. Una nuova era per le competizioni d’epoca La Commissione Auto Storiche ha ufficializzato un importante ampliamento: tutte le vetture prodotte tra il 1993 e il 2000 entreranno a pieno titolo nella categoria Auto Classiche, un settore introdotto un anno fa e già . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto classiche e youngtimer: otto proposte accessibili da investimento - Non si tratta di auto milionarie, né delle inavvicinabili protagoniste delle ultime aste parigine o dei concorsi d'eleganza più patinati. Secondo gazzetta.it

Milano AutoClassica, tutte le storiche più belle da vedere nel weekend in fiera. Le foto - Dalla indimenticabile Bianchina di Fantozzi, con un meticoloso restaro bicolore, in vendita a 7. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Classiche Entrano Tutte Auto