Clamoroso in Norvegia! Juventus bloccata a Bodo | rientro a rischio gli ultimi dettagli

Juventus ferma a Bodo: rientro incerto per squadra e tifosi, la situazione in Norvegia. Cosa sta succedendo, le ultime La trasferta della Juventus oltre il Circolo Polare Artico si è trasformata in un vero incubo logistico. Dopo la vittoria sul campo contro il BodøGlimt, il post-partita è stato segnato dal gelo e dall’incertezza: l’aeroporto della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Clamoroso in Norvegia! Juventus bloccata a Bodo: rientro a rischio, gli ultimi dettagli

Contenuti che potrebbero interessarti

#ChampionsLeague I risultati di ieri sera La #Juventus vince all’ultimo respiro, nel gelo della Norvegia sul difficile campo del #BodoGlimt. Vittoria ovvia e scontata del #Napoli in casa contro il modesto #Qarabag. Clamoroso colpaccio dell’#UnionSg in casa de - facebook.com Vai su Facebook

Negli ultimi anni Roma e Lazio hanno giocato a Bodø, nel profondo nord della Norvegia. I giallorossi ci hanno perso 2 volte, con un clamoroso parziale di 8-2, mentre i biancocelesti hanno subito un secco 2-0 Questa sera toccherà alla Juventus, che sarà ch Vai su X

Clamoroso in Norvegia! Juventus bloccata a Bodo: rientro a rischio, gli ultimi dettagli - Cosa sta succedendo, le ultime La trasferta della Juventus oltre il Circolo Polare Artico si è trasformata in un ... Lo riporta calcionews24.com

Clamoroso Juventus: è ancora a Bodo, rientro a rischio per la neve - Dopo avere conquistato tre punti fondamentali nel percorso in Champions League, Locatelli ... Segnala msn.com

Juventus ancora in Norvegia: pista congelata a Bodø e ritorno slittato - Pista ghiacciata, voli bloccati e ritorno rimandato: così la Juventus è bloccata ancora a Bodø dopo la vittoria ottenuta in Champions League ... Scrive gianlucadimarzio.com