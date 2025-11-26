Civitavecchia maltempo e danni alla scuola Galice | chiusa un’intera ala
Civitavecchia, 26 novembre 2025 – Alle 10.45 di questa mattina i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Toscana 2, presso il plesso scolastico Galice, per verificare alcuni danni causati dall’acqua.All’arrivo, la squadra della Bonifazi ha trovato gli operai comunali già al lavoro su una riparazione, interrotta temporaneamente a causa del maltempo. Dopo un’ispezione accurata dell’intero edificio, i pompieri hanno disposto la chiusura e l’interdizione al passaggio di un’intera ala del complesso scolastico, compromessa da pesanti infiltrazioni d’acqua. Sul posto erano presenti anche il dirigente scolastico e un funzionario dell’Ufficio tecnico e manutenzione del Comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
