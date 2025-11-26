Civitanovese avanti tutta | Siamo carichi per Jesi
Gli sono bastati quattro minuti per andare a segno e mettere la firma sulla vittoria. Subentrato a 43’ della ripresa al posto di un esausto Handzic, Gabriele Tittarelli ha apposto il suo sigillo sulla partita contro il Trodica, al culmine di un contropiede fulmineo. "Senza neanche vedere – racconta l’autore della seconda rete –, Guedak mi ha servito una palla perfetta e, dato che ero il più fresco, ho fatto trenta metri di scatto e ho segnato. Più che altro, il gol dà valore alla prestazione della squadra che è stata bellissima. Serviva il raddoppio e sono contento di averlo firmato. L’emozione di segnare nuovamente a Civitanova è grandissima". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
