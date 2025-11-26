Città Metropolitana di Napoli | una selezione di dipinti della Collezione d’Arte in tre sale nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Oltre venti capolavori della Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli in mostra a Santa Maria la Nova. A partire dal mese di dicembre 2025 sarà possibile ammirare o ltre venti opere, tra dipinti e sculture, della Collezione d’Arte appartenente alla Città Metropolitana di Napoli in tre sale del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Un primo passo nel percorso di valorizzazione di un ricco patrimonio storico-artistico che conta oltre 500 opere tra Ottocento e Novecento. Tre i nuclei tematici presenti nelle tre sale adiacenti e la Sala del Coro, immediatamente successiva alla Sala del Consiglio: dalle opere ritrovate e recuperate che raccontano la grande pittura dell’Ottocento, alle suggestive vedute del Golfo partenopeo, fino alle raffigurazioni della figura femminile nella pittura napoletana tra fine Ottocento e primo Novecento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

