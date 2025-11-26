Città della Scienza un weekend tra arte barocca e meraviglie scientifiche nel segno di Luca Giordano
Un’esplosione di colori a Città della Scienza tra arte barocca e meraviglie scientifiche nel segno di Luca Giordano. Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, Città della Scienza invita il pubblico a vivere un’esperienza unica dove la genialità artistica del Barocco incontra il rigore e la curiosità della ricerca scientifica. “Luca Giordano e il Colore” . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
’ , ’, oggi, Città della Scienza ha ospitato la visita di una - facebook.com Vai su Facebook
Zurigo si Illumina d’arte: un weekend di cultura internazionale - Nel cuore pulsante dell’Europa, a poche ore dall’attesissima Art Basel, Zurigo si è trasformata in un palcoscenico d’arte contemporanea e creatività globale. Segnala ilgiornale.it