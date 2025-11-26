Un’esplosione di colori a Città della Scienza tra arte barocca e meraviglie scientifiche nel segno di Luca Giordano. Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, Città della Scienza invita il pubblico a vivere un’esperienza unica dove la genialità artistica del Barocco incontra il rigore e la curiosità della ricerca scientifica. “Luca Giordano e il Colore” . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, un weekend tra arte barocca e meraviglie scientifiche nel segno di Luca Giordano