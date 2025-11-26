Città biodiverse | piani e progetti di co-creazione con gli architetti

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 28 novembre 2025, a partire dalle ore 15:00, Villa Amendola ospiterà la presentazione del primo volume collettivo della Collana FOLIA, Città biodiverse. Politiche, piani, progetti e processi di co-creazione, recentemente pubblicato da Mimesis Edizioni. L’incontro è promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Avellino e dal Comune di Avellino, in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (NBFC) e il Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano. Ad aprire i lavori saranno Giuliana Perrotta, Commissario straordinario del Comune di Avellino; Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino; Vincenzo De Maio, presidente dell’Ordine degli Architetti P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

