Cisgiordania Israele lancia operazione antiterrorismo | imposto coprifuoco strade distrutte da bulldozer e centinaia di arresti di palestinesi
Israele lancia un nuovo raid nel nord della Cisgiordania: coprifuoco, strade distrutte e arresti mentre i villaggi palestinesi denunciano repressione e isolamento crescente Israele ha lanciato nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 novembre un'"ampia operazione antiterrorismo" contro i pal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il premier del Libano, Nawaf Salam: “Ci prepariamo per un’offensiva di Israele su larga scala” Tutti gli aggiornamenti su Gaza, Cisgiordania, Israele e Libano qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/gaza-israele-bombarda-jihad-islamica-trovato-altro- - facebook.com Vai su Facebook
Il premier del #Libano, Nawaf Salam: “Ci prepariamo per un’offensiva di #Israele su larga scala” #25novembre Tutti gli aggiornamenti su Gaza, Cisgiordania, Israele e Libano qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
Israele lancia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania - L’esercito israeliano ha lanciato una «vasta operazione militare» nel nord della Cisgiordania occupata, in particolare a Tubas. msn.com scrive
Israele lancia una «vasta operazione» antiterrorismo in Cisgiordania - L'annuncio dell'esercito che ha utilizzato il nome biblico della Samaria settentrionale per indicare la zona in cui si concentreranno i nuovi blitz ... Da avvenire.it
Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Da ansa.it