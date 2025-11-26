Cisgiordania Israele lancia operazione antiterrorismo | imposto coprifuoco strade distrutte da bulldozer e centinaia di arresti di palestinesi

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele lancia un nuovo raid nel nord della Cisgiordania: coprifuoco, strade distrutte e arresti mentre i villaggi palestinesi denunciano repressione e isolamento crescente Israele ha lanciato nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 novembre un'"ampia operazione antiterrorismo" contro i pal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cisgiordania israele lancia operazione antiterrorismo imposto coprifuoco strade distrutte da bulldozer e centinaia di arresti di palestinesi

© Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, Israele lancia "operazione antiterrorismo": imposto coprifuoco, strade distrutte da bulldozer e centinaia di arresti di palestinesi

Scopri altri approfondimenti

cisgiordania israele lancia operazioneIsraele lancia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania - L’esercito israeliano ha lanciato una «vasta operazione militare» nel nord della Cisgiordania occupata, in particolare a Tubas. msn.com scrive

cisgiordania israele lancia operazioneIsraele lancia una «vasta operazione» antiterrorismo in Cisgiordania - L'annuncio dell'esercito che ha utilizzato il nome biblico della Samaria settentrionale per indicare la zona in cui si concentreranno i nuovi blitz ... Da avvenire.it

cisgiordania israele lancia operazioneIsraele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Israele Lancia Operazione