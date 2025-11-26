Circoli matematici junior

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano i Circoli Matematici Junior, l’iniziativa dell’Università degli Studi di Padova che offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di esplorare la matematica in modo creativo, collaborativo e divertente. Il percorso si sviluppa in dieci incontri il sabato mattina, durante i quali i partecipanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

circoli matematici junior

© Padovaoggi.it - Circoli matematici junior

News recenti che potrebbero piacerti

Il circuito giovanile Junior Next Gen 2025 fa tappa in tre circoli aretini - Da sabato 8 a domenica 16 marzo è in programma la tappa inaugurale del circuito nazionale Junior Next Gen ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Circoli Matematici Junior