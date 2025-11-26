Circoli matematici junior
Tornano i Circoli Matematici Junior, l’iniziativa dell’Università degli Studi di Padova che offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di esplorare la matematica in modo creativo, collaborativo e divertente. Il percorso si sviluppa in dieci incontri il sabato mattina, durante i quali i partecipanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
