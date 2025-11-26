circolazione e soste al borselli convenzione tra ausl e comune

E’ stata definita la disciplina della circolazione stradale all’interno dell’area del Borselli. Il riconoscimento della Convenzione tra il Comune e l’Azienda Usl di Ferrara è stato sancito dopo la determina approvata dal consiglio comunale dello scorso 4 settembre. Nel contesto dell’accordo tra l’autorità sanitaria (proprietaria dell’area) e il Comune di Bondeno, la Polizia locale dell’Alto Ferrarese regolerà la circolazione di veicoli e pedoni, per garantire la sicurezza degli utenti. "Arriva finalmente a destinazione la Convenzione alla quale abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Ausl di Ferrara, per un’area che è di pertinenza dell’autorità sanitaria, ma per la quale i cittadini richiedevano attenzione in merito alla viabilità e alla sicurezza – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza stradale Marco Vincenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

