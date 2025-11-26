Cinque titoli italiani di fila | Mattia Turrin firma un’impresa storica per la Boxe Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS La prima settimana dei Campionati Italiani Under 19 di Olbia si chiude con un risultato che segna un solco nella storia del pugilato giovanile. Mattia Turrin ha conquistato il suo quinto titolo italiano consecutivo, impresa mai riuscita prima a un atleta della Boxe Latina e rarissima nel panorama nazionale. Il giovane pugile pontino consolida così una carriera che, pur giovanissima, conta già numeri da veterano. Dominio tecnico nella finale contro Ben Zahouane. Sul ring del Geovillage, Turrin ha affrontato Ben Zahouane della Pugilistica Nike Fermo, imponendosi con un verdettounanime (5-0). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

