Cinquant' anni fa la riforma del diritto di famiglia Il giudice Perna | La parità giuridica tra coniugi? La società cambiò in meglio
Il 20 settembre di cinquant?anni fa entrava in vigore la riforma del diritto di famiglia che, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, innescò una rivoluzione nella società. Un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Considerato un artista «visionario», David Lynch praticava da più di cinquant’anni la Meditazione Trascendentale, che gli ha permesso di accedere a flussi di coscienza profondissimi. Ecco in cosa consiste, secondo la sua stessa spiegazione - facebook.com Vai su Facebook
Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoria Vai su X
Angola: 50 anni fa l’indipendenza. Il presidente Lourenço, “riconciliazione e sviluppo i successi più grandi” - L’11 novembre 1975, cinquant’anni fa, a Luanda il primo presidente dell’Angola, Agostinho Neto, proclamava con la voce rotta dall’emozione l’indipendenza del grande paese dell’Africa meridionale dal g ... Lo riporta in20righe.it
Cinquanta anni fa moriva Franco, la Spagna fra revisionismo e amnesia - Il 20 novembre 1975 moriva dopo una lunga agonia Francisco Franco, il dittatore meno conosciuto del XX secolo, come afferma lo storico Paul Preston nella biografia 'Franco, caudillo de España' (1993, ... Lo riporta ansa.it
L’ultima dittatura di destra nell’Europa occidentale - Come Francisco Franco restò al potere in Spagna per quasi quarant’anni e fino alla sua morte, il 20 novembre del 1975 ... Come scrive ilpost.it