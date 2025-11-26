Cinema esce Zootropolis 2 anteprima a Roma con le voci italiane

Roma, 26 nov. (askanews) – La produttrice Yvett Merino, Judy Hopps, Nick Wilde e le voci italiane del film, sono state protagoniste ieri sera a Roma dell’anteprima italiana della nuova avventura Walt Disney Animation Studios “Zootropolis 2”, disponibile da oggi nelle sale italiane. Immersi nelle atmosfere della città animale Zootropolis, hanno partecipato alla serata le voci italiane del film tra cui: Ilaria Latini (voce di Judy Hopps), Alessandro Quarta (voce di Nick Wilde), Max Angioni (voce di Gary De’Snake), Michela Giraud (voce di Nibbles Maplestick), Simone Crisari (voce di Pawbert Lynxley), Roberto Fidecaro (voce del Capitano Bogo), Ilaria Stagni (voce dialoghi di Gazelle), Matteo Martari (voce del Sindaco Brian Winddancer), Stefania Andreoli (voce della Dottoressa Fuzzby), Gabriele Patriarca (voce di Clawhauser), Roberta Greganti (voce di Bonnie Hopps), Vittorio Guerrieri (voce di Stu Hopps), Davide Perino (voce di Cattrick Lynxley), Elena Perino (voce di Kitty Lynxley), Leo Gullotta (voce di Mr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

