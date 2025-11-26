Cina agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali commerciali e incoraggiarle a perseguire la cooperazione internazionale nei prossimi due anni. Il documento pubblicato martedì dalla China National Space Administration (Amministrazione spaziale nazionale cinese, CNSA) invita le imprese spaziali commerciali del Paese a “diventare globali” e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire industrie di applicazione satellitare. La CNSA si è impegnata a integrare i progetti spaziali commerciali nell’agenda della cooperazione internazionale della Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
