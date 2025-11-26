Cina agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali commerciali e incoraggiarle a perseguire la cooperazione internazionale nei prossimi due anni. Il documento pubblicato martedì dalla China National Space Administration (Amministrazione spaziale nazionale cinese, CNSA) invita le imprese spaziali commerciali del Paese a “diventare globali” e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire industrie di applicazione satellitare. La CNSA si è impegnata a integrare i progetti spaziali commerciali nell’agenda della cooperazione internazionale della Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cina agenzia spaziale svelaCina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione - PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali ... Da iltempo.it

cina agenzia spaziale svelaSpace economy, la Cina accelera: il nuovo piano della Cnsa per il settore spaziale privato - Il programma prevede concorsi pubblici per progetti avanzati, la creazione di un fondo nazionale per lo sviluppo commerciale, centri locali di innovazione e l’apertura dei dati sui detriti spaziali ... Segnala milanofinanza.it

cina agenzia spaziale svelaCina, recupero spaziale a tempo di record - L’agenzia Cnsa ha preparato e lanciato in pochi giorni una navetta Shenzhou per garantire il rientro dell’equipaggio della stazione Tiangong senza privarla di un veicolo d’emergenza. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Agenzia Spaziale Svela