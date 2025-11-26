Ciclocross i convocati per l’Italia per la Coppa del Mondo a Flamanville C’è Mattia Agostinacchio

Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo la prima tappa che si è disputata in Cechia a Tabor, questo fine settimana si correrà in Francia a Flamanville. L’Italia si presenta sulle strade francesi dopo gli ottimi risultati ottenuti all’esordio, anche se non è presente nella lista dei convocati Sara Casasola, seconda nella prova élite femminile. Saranno invece al via tutti i protagonisti della scorsa domenica a Tabor. Tra gli junior ci saranno tra gli uomini Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola, rispettivamente terzo e quarto in Cechia; mentre tra le donne toccherà a Giorgia Pellizotti ed Elisa Bianchi, anche loro piazzate al terzo e quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

