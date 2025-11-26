Saranno oltre mille i master che si contenderanno le maglie iridate nelle varie categorie nella Tre Giorni di Varese,La manifestazione organizzata dalla gloriosa Alfredo Binda (leggendario pluricampione del mondo e Giri d’Italia ndr) società che oltre alla Tre Valli Varesine ha allestito il campionato del mondo 2008 vinto da Alessandro Ballan si cimenterà con un grande impegno anche nel mondo del fuoristrada su di un tracciato disegnato nei dintorni dell’ippodromo varesino. Tra le 21 nazioni presenti saranno in gara anche master gialloblù già venerdì nel Team Relay che scatterà alle ore 14 con un quartetto dove debbono gareggiare atleti di quattro categorie diverse di cui una donna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Master, appuntamento alla Tre Giorni di Varese