Ciclismo lunedì a Scarperia il 28° premio internazionale Le Velo

Cinque storie di sport da premiare quelle di Noferini, Rari Nantes paralimpica, Nicolosi, Zorzi e Chioccioli. Sono i premiati del 28° “Le Velo – L’Europa per lo Sport” la cui cerimonia è in programma lunedì prossimo 1° dicembre alla Fattoria Il Palagio a Scarperia, promotore ed organizzatore Riccardo Nencini. Un premio Internazionale con protagonisti scelti dalla commissione non solo in base ai risultati, ma anche all’insegna dell’umanità e dell’impegno. “Anche quest’anno le nostre scelte – afferma Nencini - sono andate nella direzione di non fermarsi alla apparenza e nel volere i premiati presenti a raccontare le loro storie, le loro motivazioni, le vittorie ma anche le sconfitte, motivo di rinascita”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

