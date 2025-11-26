Ciclismo la nuova squadra juniores del Mastromarco per il 2026
Mastromarco (Pistoia), 26 novembre 2025 – Primo raduno presso la sede sociale di Mastromarco conosciuta nell’ambiente del pedale come “Università del ciclismo” per un incontro con i nuovi della squadra juniores, oltre ai tre atleti riconfermati dopo una stagione 2025 con qualche promettente risultato. Un incontro anche per pianificare e preparare il programma per la nuova stagione con la compagine juniores che sarà formata da otto corridori. Anche nel 2026 ci sarà lo stretto coinvolgimento di Vincenzo Nibali legato da anni alla località pistoiese per i suoi trascorsi ciclistici e la denominazione sarà ancora Mastromarco Vincit, quest’ultimo marchio di Vincenzo Nibali e che in latino significa vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
