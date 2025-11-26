Ci sono i Thunder e c' è il resto dell' Nba

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincono di media con +16,9 punti sull'avversario, in difesa sono granitici e stanno dominando senza il loro secondo miglior giocatore: tutto lascia pensare che Oklahoma City possa aprire una dinastia. La concorrenza? C'è chi può avvicinarsi se. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ci sono i thunder e c 232 il resto dell nba

© Gazzetta.it - Ci sono i Thunder e c'è il resto dell'Nba

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sono Thunder C 232