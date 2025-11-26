Ci sono i Thunder e c' è il resto dell' Nba
Vincono di media con +16,9 punti sull'avversario, in difesa sono granitici e stanno dominando senza il loro secondo miglior giocatore: tutto lascia pensare che Oklahoma City possa aprire una dinastia. La concorrenza? C'è chi può avvicinarsi se. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
