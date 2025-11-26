Ci mancava Nordio 

Io capisco gli Spritz e i Negroni e gli effetti collaterali dell’alcol sull’eloquio – e, alla lunga, sulle facoltà cognitive; però non posso accettare quanto dichiarato dal ministro Carlo Nordio: “Nel codice genetico del maschio c’è una resistenza alla parità dei sessi”. Ma parli per lei e per il suo Dna, signor ministro! Resistente sarà lei e chi come lei; ma per favore non faccia di tutta l’erba un patriarcato. Si dà il caso che io sia un maschio bianco etero cis, di quelli standard: mi piacciono i seni e le gambe delle donne (e le schiene, le nuche. ah, le nuche!) e mi piace fare quello che fanno i maschi con le femmine in certi video online ma anche nei film di Truffaut o semplicemente nelle commedie romantiche; eppure non ho proprio nessunissimo problema sul fatto che le donne lavorino e guadagnino come o più di me – e si vestano come gli pare ed escano di casa e vedano chi vogliono vedere e non sappiano cucinare o non stirino né spolverino e mi sembra persino ridicolo (lo è!) dover star qui a scriverlo, come se dovessi precisare che quando esco per andare a lavoro non prendo la carrozza né sello il mio cavallo o che nell’armadio fra i miei tanti completi non ho un’armatura e nel portaombrelli all’ingresso non tengo la clava. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

