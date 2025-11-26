Christopher Nolan avrebbe quasi diretto Brad Pitt nel film Troy prima di lanciare the odyssey

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le produzioni cinematografiche di Christopher Nolan continuano a suscitare grande interesse e aspettative, grazie alla sua capacità di reinterpretare i grandi capolavori della narrativa mondiale con uno stile unico e innovativo. Tra i progetti più attesi del 2026 si colloca The Odyssey, il film che promette di diventare uno dei successi più rilevanti dell’anno, dopo aver già riscosso sold-out in anteprima mondiale. In questo approfondimento si analizzeranno le origini del progetto, le intenzioni del regista e i retroscena legati alle sue precedenti esperienze. le origini e il collegamento con il mito greco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

