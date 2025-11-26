A Palazzo Pretorio è stata presentata la nuova edizione di "Christmas Tree", la rassegna concertistica che accompagnerà il Natale di Gubbio sotto le luci dell’Albero di Natale più grande del mondo. Un appuntamento ormai riconoscibile nel panorama delle festività eugubine, capace di intrecciare musica, tradizione e valorizzazione dei luoghi simbolo della città. Promossa dal Comune di Gubbio insieme agli Amici della Musica e ai Cantores Beati Ubaldi, con il sostegno della Fondazione Perugia, l’iniziativa si conferma uno dei cardini dell’offerta culturale natalizia. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore alla Cultura Paola Salciarini e i direttori artistici Renzo Menichetti e Giovanni Sannipoli, che hanno illustrato il programma dei tre concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Christmas Tree, la rassegna. Musica, tradizione, luoghi: "Un patrimonio condiviso"