Choc al Colosseo 19enne accoltellato per 10 euro

Roma, 26 novembre 2025 – Un 19enne italiano è stato accoltellato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 euro. E’ accaduto la notte tra lunedì e martedì scorsi. L’aggressore, un 18enne tunisino senza fissa dimora, è stato fermato per tentata rapina aggravata dalla polizia che lo ha rintracciato la stessa notte all’incrocio tra via Amendola e via Gioberti. Il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è andato autonomamente a farsi medicare. Non è grave. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 19enne con alcuni amici stava scattando foto su ponte degli Annibaldi, quando due giovani si sono avvicinati chiedendo se volessero acquistare del fumo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it