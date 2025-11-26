Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La classifica in Champions League dell’ Inter parla chiaro: il punteggio pieno e la qualificazione ai playoff sono già matematicamente raggiunti, il che potrebbe far pensare che la squadra di Cristian Chivu possa affrontare il match contro l’ Atletico Madrid senza l’obbligo di vincere. Una situazione ideale, almeno sulla carta. Tuttavia, la sconfitta nel derby contro il Milan pesa ancora sulla squadra, e i nerazzurri sono chiamati a una reazione tanto immediata quanto energica, come sottolineato nell’articolo di Libero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore ha sollecitato due calciatori dopo il derby: svelato il messaggio