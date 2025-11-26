Chivu Inter emergenza in difesa | Dumfries e Darmian out ma Mkhitaryan torna in gruppo! Le ultime

Inter News 24 Chivu Inter, i nerazzurri stanno affrontando un’emergenza sugli esterni, con i due difensori Dumfries e Darmian ai box per qualche altra settimana.. La situazione in casa Inter continua a essere complicata per Cristian Chivu, che dovrà fare a meno di Denzel Dumfries e Matteo Darmian sulle fasce destra. Entrambi i giocatori, che rappresentano le opzioni principali di Chivu per quella corsia, sono infortunati e non saranno disponibili per le prossime gare. L’obiettivo è che possano rientrare per la partita contro il Como del 6 dicembre, ma per poter essere considerati arruolabili, dovranno partecipare a almeno 3-4 allenamenti in gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

