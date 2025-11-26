Chivu Inter emerge un nuovo sentimento dopo il derby | società infastidita il motivo
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il bicchiere della qualità dell’ Inter non è stato completamente riempito, altrimenti la squadra non sarebbe uscita così stordita dal recente derby contro il Milan, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Nonostante la sconfitta pesante, il sorriso di Cristian Chivu, sotto l’enorme scritta “Atletico de Madrid” che lo fa sembrare piccolissimo, è una rassicurazione credibile per il futuro. Questo sorriso simboleggia una nuova consapevolezza e fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra, che tra campionato e Champions League dovrà affrontare nuove sfide senza farsi sopraffare da un risultato negativo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." Vai su X
Inter, Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid. La situazione non conosce limiti - La situazione non conosce dubbi L’Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metrop ... calcionews24.com scrive
Piaceva a Conte ora può finire a Chivu: nuovo rinforzo per l’Inter! - I nerazzurri pronti ad affondare il colpo per il talento "italiano". Scrive spaziointer.it
Chivu gli affiderà la difesa: il nuovo rinforzo per l’Inter arriva dalla Serie A! - L’ Inter ha cominciato alla grande questa stagione, conquistando la vetta della classifica sia in Serie A che in Champions League. Lo riporta spaziointer.it