Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il bicchiere della qualità dell’ Inter non è stato completamente riempito, altrimenti la squadra non sarebbe uscita così stordita dal recente derby contro il Milan, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Nonostante la sconfitta pesante, il sorriso di Cristian Chivu, sotto l’enorme scritta “Atletico de Madrid” che lo fa sembrare piccolissimo, è una rassicurazione credibile per il futuro. Questo sorriso simboleggia una nuova consapevolezza e fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra, che tra campionato e Champions League dovrà affrontare nuove sfide senza farsi sopraffare da un risultato negativo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, emerge un nuovo sentimento dopo il derby: società infastidita, il motivo