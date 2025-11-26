Chivu Inter c’è consapevolezza nella squadra dopo il derby | cosa è successo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara ad affrontare la seconda parte della fase a gironi di Champions League, una fase decisiva che, come sottolinea La Stampa, segna l’inizio di una navigazione più complicata. Dopo un inizio brillante con quattro vittorie, i nerazzurri ora si troveranno a fronteggiare squadre di altissimo livello come Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Il primo test arriva questa sera con l’ Atletico Madrid, una squadra difficile da affrontare, ma anche un’opportunità per l’Inter di consolidare la sua posizione in un girone che si fa sempre più insidioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

