Chivu a Prime | Sarà una gara complicata ma ce la giocheremo da grande Dubbi sulla formazione? Mai avuti!
Inter News 24 Chivu si prepara alla sfida contro l’Atletico Madrid, commentando la partita e le scelte di formazione ai microfoni di Prime Video. Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla partita che attende i nerazzurri al Wanda Metropolitano. SOFFERENZE IN CAMPO – «In Champions sono tutte partite complicate, perché il livello è alto. Sappiamo dell’importanza della partita e che non sarà facile, ma siamo pronti.» Chivu ha subito messo in chiaro la difficoltà della sfida contro l’Atletico, ricordando che ogni partita in Champions League è complessa, soprattutto contro una squadra come i colchoneros. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Chivu a Prime Video: "C'è fiducia in tutti i miei giocatori, ho fiducia anche in Pepo Martinez ma Yann Sommer è il numero uno della squadra. Diouf merita i miei elogi. Avere un mancino a destra che provocava e aveva coraggio di fare uno contro uno li ha mess - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Chivu ai microfoni di Prime nel giorno di Atletico Madrid-Inter Vai su X
Inter, Chivu a Prime: «Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho. Milan e Atletico Madrid? Similitudini, vi spiego» - Inter, le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Si legge su calcionews24.com
Inter, Chivu parla chiaro: "Mi prendo tutte le colpe, qualcuno ha sottovalutato la gara" - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, commenta ai microfoni di Prime Video la quarta vittoria consecutiva in di Champions League ottenuta nella sfida contro il Kairat Almaty. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. Riporta gazzetta.it