Chivu a Prime | Sarà una gara complicata ma ce la giocheremo da grande Dubbi sulla formazione? Mai avuti!

Inter News 24 Chivu si prepara alla sfida contro l’Atletico Madrid, commentando la partita e le scelte di formazione ai microfoni di Prime Video. Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla partita che attende i nerazzurri al Wanda Metropolitano. SOFFERENZE IN CAMPO – «In Champions sono tutte partite complicate, perché il livello è alto. Sappiamo dell’importanza della partita e che non sarà facile, ma siamo pronti.» Chivu ha subito messo in chiaro la difficoltà della sfida contro l’Atletico, ricordando che ogni partita in Champions League è complessa, soprattutto contro una squadra come i colchoneros. 🔗 Leggi su Internews24.com

