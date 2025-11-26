Chivu a Prime | Ho fiducia in Josep Martinez ma Sommer è il mio numero uno! Diouf merita elogi anche col Milan…
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida di Champions League, Cristian Chivu ha analizzato il momento dell’Inter. Il tecnico nerazzurro ha ribadito di aver apprezzato l’atteggiamento della squadra nel derby, sottolineando una crescita costante nonostante la sconfitta. Contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, Chivu si aspetta una gara tatticamente simile a quella contro il Milan, ma ha chiesto ai suoi maggior cinismo sotto porta in un ambiente difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'Inter di Chivu viaggia come l'Inter di Inzaghi! Il confronto dopo le prime 11 giornate di campionato - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu a Prime: " #Lautaro in campo perché c'è bisogno del suo spirito. #Thuram non è ancora al 100%" Vai su X
Chivu: "Con l'Atletico partita simile al derby, con una differenza. Su Diouf dico che..." - Cristian Chivu parla ai microfoni di Prime Video nel giorno di Atletico Madrid- msn.com scrive
Chivu: “Sommer? È lui il numero uno. Fiducia in tutti i giocatori, Diouf merita miei elogi” - Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid. Da msn.com
Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? Riporta msn.com