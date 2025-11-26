Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida di Champions League, Cristian Chivu ha analizzato il momento dell’Inter. Il tecnico nerazzurro ha ribadito di aver apprezzato l’atteggiamento della squadra nel derby, sottolineando una crescita costante nonostante la sconfitta. Contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, Chivu si aspetta una gara tatticamente simile a quella contro il Milan, ma ha chiesto ai suoi maggior cinismo sotto porta in un ambiente difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Prime: «Ho fiducia in Josep Martinez ma Sommer è il mio numero uno! Diouf merita elogi, anche col Milan…»