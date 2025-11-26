Chiuso locale della malamovida a Roma | titolare multata di 18mila euro incitava gli ubriachi a creare il caos
Sospesa per venti giorni la licenza di un locale di Trastevere: sanzioni e denuncia per la titolare dopo gravi violazioni e malamovida. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Chiuso locale della malamovida a Roma: titolare multata di 18mila euro, incitava gli ubriachi a creare il caos - Sospesa per venti giorni la licenza di un locale di Trastevere: sanzioni e denuncia per la titolare dopo gravi violazioni e malamovida. Da virgilio.it
Malamovida, a Trastevere chiuso il caffè letterario per 20 giorni - Riscontrate diverse criticità: dalla vendita irregolare di superalcolici, a lavoratori senza contratto. Scrive romatoday.it
Malamovida, sigilli a locale nel cuore di Trastevere - Un abituale punto di aggregazione per gruppi di giovani che spesso abusavano di alcol e disturbavano la quiete ... Secondo ansa.it