Chiuso da decenni inaugurato il parcheggio Vittoria da 102 posti | Patrimonio enorme per il centro e commercio
Abbandonato e chiuso da decenni. E' stato riaperto mercoledì mattina il parcheggio Vittoria, in corso della Repubblica. A disposizione degli utenti ben 102 nuovi posti auto, tutti predisposti per la ricarica delle auto elettriche, e che sarà aperto di giorno e di notte: "a rotazione" nelle ore.
