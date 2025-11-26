Chiuso da decenni inaugurato il parcheggio Vittoria da 102 posti | Patrimonio enorme per il centro e commercio

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbandonato e chiuso da decenni. E' stato riaperto mercoledì mattina il parcheggio Vittoria, in corso della Repubblica. A disposizione degli utenti ben 102 nuovi posti auto, tutti predisposti per la ricarica delle auto elettriche, e che sarà aperto di giorno e di notte: “a rotazione” nelle ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Inaugurato il parcheggio scambiatore linea tram Libertà-Bagno a Ripoli - Firenze, 13 agosto 2025 – E' stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio scambiatore della linea tramviaria Libertà- Segnala lanazione.it

"Parcheggio scambiatore ancora chiuso" - Domenico Marseglia della lista San Mauro Futuro e Thomas Montanari di Forza Italia, consiglieri comunali di minoranza a San Mauro Pascoli, chiedono che fine ha fatto il parcheggio scambiatore a San ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Decenni Inaugurato Parcheggio