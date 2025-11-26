Chiude a Napoli il progetto di educazione formazione e valore di Patrizio Oliva

2anews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude a Napoli, con un bagno di folla, il progetto di educazione, formazione e valore di Patrizio Oliva.  Si è conclusa con un altro pienone al teatro Sannazaro di Napoli la seconda stagione teatrale dell’iniziativa “Educazione, Formazione e Valore: Patrizio Oliva”. Circa trecento i ragazzi in platea, provenienti dagli istituti superiori Elena di SavoiaDiaz, . 🔗 Leggi su 2anews.it

chiude a napoli il progetto di educazione formazione e valore di patrizio oliva

Chiude a Napoli il progetto di educazione, formazione e valore di Patrizio Oliva

