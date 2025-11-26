Chieti tappa della campagna C’era una volta l' Italia delle pari opportunità
Negli anni in cui la parola “pari opportunità” entrava nella coscienza collettiva come promessa di equilibrio e giustizia, l’Italia sembrava avviarsi verso un modello in cui tutele e attenzione istituzionale si distribuivano equamente tra uomini, donne e bambini. Oggi quella prospettiva appare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Prima tappa EYBL U15 a Kaunas archiviata! I ragazzi, un gruppo compatto creato da giocatori del Pescara Basket, Chieti Basket e Unibasket Lanciano, tornano dalla Lituania con un bilancio più che positivo: 3 vittorie e 1 sola sconfitta, arrivata contro lo - facebook.com Vai su Facebook
Giro dItalia 2026 Chieti sarà sede di partenza di una tappa nella prima settimana: Arriva un anno importante per il ciclismo in Abruzzo: Vai su X
Chieti tappa della campagna “C’era una volta Italia delle pari opportunità” - il 26 Novembre nella piazza principale della città un banchetto per sensibilizzare i cittadini Negli anni in cui la parola “pari opportunità” entrava nella coscienza collettiva come promessa di equili ... Segnala chietitoday.it
Tappa a Foligno per la campagna nazionale C'è posto per te - Tappa umbra della campagna nazionale "C'è posto per te", promossa da Sviluppo lavoro Italia, che ha fatto sosta a Foligno trasformando la corte di Palazzo Trinci in un momento di incontro per il ... Secondo ansa.it