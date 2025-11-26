Chiesti 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici l’ex assessore della Lega che uccise a Voghera un 39enne marocchino

Open.online | 26 nov 2025

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera (Pavia) il 39enne marocchino. I legali di Adriatici avevano provato a difendere la tesi della legittima difesa, ma un anno fa la giudice per le indagini preliminari ha smontato la tesi, chiedendo il processo per omicidio volontario. La colluttazione, lo sparo, il processo. 🔗 Leggi su Open.online

