Chiesti 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici l’ex assessore della Lega che uccise a Voghera un 39enne marocchino

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera (Pavia) il 39enne marocchino. I legali di Adriatici avevano provato a difendere la tesi della legittima difesa, ma un anno fa la giudice per le indagini preliminari ha smontato la tesi, chiedendo il processo per omicidio volontario. La colluttazione, lo sparo, il processo. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Sorso, chiesti cinque anni di reclusione per l'ex direttrice della casa di riposo Noli me tollere Vai su X

EX CAPO ULTRA' ROSSONERO LUCA LUCCI CHIESTI 20 ANNI DI RECLUSIONE PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA I pubblici ministeri accusano l’ex leader della Curva Sud di aver guidato una rete criminale con tonnellate di stupefacenti, rapp - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Voghera, chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista che uccise un senzatetto marocchino - La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera accusato ... affaritaliani.it scrive

Chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera Adriatici che uccise un 39enne marocchino - Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Massimo Adriatici, chiesta la condanna a 11 anni e 4 mesi all'ex assessore di Voghera: sparò e uccise un immigrato in piazza - Durante l’udienza di mercoledì mattina, nel tribunale di Pavia, il procuratore Fabio Napoleone, ha chiesto che Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune ... Secondo ilmessaggero.it