Chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera Adriatici che uccise un 39enne marocchino

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera è a processo, con rito abbreviato, per omicidio volontario. È accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. La richiesta di pena è sui minimi – 14 anni in abbreviato (21 se fosse ordinario) – perché con la procura deve aver valutato la concessione delle attenuanti che riducono ulteriormente la pena. Dalla sua pistola partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera (Pavia) il nordafricano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera Adriatici che uccise un 39enne marocchino

