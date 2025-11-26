PONTEDERA "Non approvate la variante e conservate l’area quale polmone verde insostituibile". Il gruppo Presidio Civico lancia un appello al Consiglio comunale alla vigilia dell’approvazione della maxi lottizzazione del Chiesino, alle porte di Pontedera, lungo la strada Tosco Romagnola. "Ricordiamo quelle che erano le criticità evidenziate dalla Regione Toscana rispetto alla variante approvata durante il Consiglio comunale del luglio 2023, con il voto unanime di tutti i gruppi consiliari ad eccezione di Presidio Civico – dicono Alberto Andreoli e Roberta Minneci della lista civica –. Dal contributo istruttorio della Regione Toscana dello scorso mese di agosto 2025 sul Poc, adottato il 26 giugno scorso, non sembra che le criticità della maxi lottizzazione del Chiesino siano state superate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesino, lottizzazione: "Votate no per salvare il polmone verde"