Chiesa di Ostia imbrattata da feci umane sui muri e sull’altare Ordinata una messa di riparazione

Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli escrementi sono stati trovati anche sull’altare. “Il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, a nome dell’intera comunità, hanno espresso il proprio dolore e la ferma condanna per l’azione, definendola un atto non solo di vandalismo, ma di violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli”, scrive il vicariato di Roma in una nota, sottolineando come “di fronte a tale abominio, la nostra risposta non può che essere la preghiera e la carità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chiesa di Ostia imbrattata da feci umane sui muri e sull’altare. Ordinata una messa “di riparazione”

