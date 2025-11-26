Chiellini scatenato in tribuna a Bodo i tifosi riconoscono il loro guerriero | Finalmente una cosa juventina! – FOTO

Chiellini scatenato in tribuna a Bodo, i tifosi riconoscono il loro guerriero: «Finalmente una cosa juventina!». La reazione del dirigente al gol dell’1-1 di Openda. La vittoria in rimonta della Juventus contro il BodøGlimt in Champions League è stata una scarica di adrenalina pura, ricca di emozioni e colpi di scena. Il peso della partita, definita da Giorgio Chiellini come un « crocevia decisivo » per il prosieguo della stagione, è stato vissuto in maniera viscerale non solo in campo, ma anche in tribuna autorità. L’esultanza liberatoria dopo il pareggio. Il Director of Football Strategy bianconero ha seguito il match con la tensione e la passione che lo hanno sempre contraddistinto in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

