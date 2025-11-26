Chiellini scatenato in tribuna a Bodo i tifosi riconoscono il loro guerriero | Finalmente una cosa juventina! – FOTO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiellini scatenato in tribuna a Bodo, i tifosi riconoscono il loro guerriero: «Finalmente una cosa juventina!». La reazione del dirigente al gol dell’1-1 di Openda. La  vittoria in rimonta  della  Juventus  contro il  BodøGlimt  in  Champions League  è stata una  scarica di adrenalina pura, ricca di  emozioni  e  colpi di scena. Il peso della partita, definita da  Giorgio Chiellini  come un  « crocevia decisivo » per il prosieguo della stagione, è stato vissuto in maniera  viscerale  non solo in campo, ma anche in  tribuna autorità. L’esultanza liberatoria dopo il pareggio. Il  Director of Football Strategy  bianconero ha seguito il match con la  tensione  e la  passione  che lo hanno sempre contraddistinto in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

