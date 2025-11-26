Chiellini Comolli spunta il retroscena | costretti a cambiare in corsa il programma di viaggio verso Bodo! Cosa è successo nella giornata di ieri

Chiellini Comolli, giornata movimentata per i dirigenti bloccati dal meteo: piano di volo modificato in corsa, ma presenti in tempo allo stadio. La trasferta vittoriosa della Juventus in Norvegia non è stata un’impresa solo per i calciatori scesi in campo sul sintetico dell’ Aspmyra Stadion, ma anche per i vertici dirigenziali del club. Dietro al successo per 3-2 contro il Bodo Glimt, fondamentale per la classifica di Champions League, si nasconde un curioso retroscena logistico che ha coinvolto direttamente le due figure apicali della nuova gestione sportiva: l’Amministratore Delegato Damien Comolli e il Responsabile delle Relazioni Istituzionali Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Comolli, spunta il retroscena: costretti a cambiare in corsa il programma di viaggio verso Bodo! Cosa è successo nella giornata di ieri

