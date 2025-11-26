Chiede aiuto durante una lite domestica | convivente fermato dai carabinieri

MATINO – I carabinieri della stazione di Taviano, supportati dai militari della Sezione radiomobile della compagnia di Casarano, hanno arrestato in flagranza di reato, a Matino, un 48enne.L’uomo si sarebbe reso autore, nel corso del tempo, di maltrattamenti nei confronti della propria convivente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

