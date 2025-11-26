Chiede aiuto durante una lite domestica | convivente fermato dai carabinieri
MATINO – I carabinieri della stazione di Taviano, supportati dai militari della Sezione radiomobile della compagnia di Casarano, hanno arrestato in flagranza di reato, a Matino, un 48enne.L’uomo si sarebbe reso autore, nel corso del tempo, di maltrattamenti nei confronti della propria convivente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Chiede aiuto durante una lite domestica: convivente fermato dai carabinieri - La donna, rimasta disabile in conseguenza di un incidente stradale, ha raccontato di essere vittima di ripetuti maltrattamenti ... Riporta lecceprima.it
