Brescia, 26 novembre 2025 – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno tratto in arresto un albanese 39enne, regolare sul territorio nazionale e con a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati di diversa natura e gravità, ed in particolare per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, possesso e fabbricazione di documenti falsi ed in materia di immigrazione. Ladro bloccato dalla pattuglia a Pontevico: non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento per le vie del paese Allarme nella Bassa . Nello specifico i poliziotti, all'esito di un'attività di monitoraggio e osservazione effettuata negli ultimi tempi a Chiari e finalizzata alla prevenzione dei furti in abitazione, si sono insospettiti per un'auto a noleggio con a bordo tre soggetti: quel tipo di veicolo, infatti, era già stato segnalato per la perpetrazione di numerosi furti in abitazione verificatisi fra la notte del 22 e del 23 novembre scorsi in diversi Comuni del territorio della Bassa Bresciana, da Torbole Casaglia a Castel Mella e Berlingo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiari, nel furgone dei topi d’appartamento cacciaviti, seghe e refurtiva: in due scappano, il capobanda in manette