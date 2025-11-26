Chiara Francini | Una donna è libera quando può scegliere La nuova ricerca SDA Bocconi in collaborazione con Pomellato sulla violenza economica in Italia
Alla Bocconi, Pomellato ha acceso i riflettori su una forma di violenza spesso invisibile: quella economica. Tra dati, testimonianze e interventi istituzionali, la serata si è conclusa con le parole di Chiara Francini, che ha riportato il discorso al centro: senza autonomia economica non esiste libertà femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
