Chiara Francini | Una donna è libera quando può scegliere La nuova ricerca SDA Bocconi in collaborazione con Pomellato sulla violenza economica in Italia

Alla Bocconi, Pomellato ha acceso i riflettori su una forma di violenza spesso invisibile: quella economica. Tra dati, testimonianze e interventi istituzionali, la serata si è conclusa con le parole di Chiara Francini, che ha riportato il discorso al centro: senza autonomia economica non esiste libertà femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

