Chiara Francini sulla violenza economica | Non c'è emancipazione senza autonomia il monologo per il 25 novembre

Iodonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’attrice e scrittrice Chiara Francini ha letto un monologo in occasione della serata organizzata da Pomellato: “ Il prezzo della libertà. Come si manifesta la violenza economica contro le donne “, in cui sono stati presentati i dati di una ricerca sulla violenza economica contro le donne, realizzata da SDA Bocconi School of Management. Leggi anche › Violenza economica: ai soldi non deve pensare solo lui «La vera libertà è economica. Una donna è libera quando può scegliere, non quando è costretta a ringraziare. Non c’è emancipazione senza autonomia: chi non controlla le proprie risorse, non controlla il proprio destino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

