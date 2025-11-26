Chiara Ferragni si commuove in aula e dice tutto è stato fatto in buona fede | l’attesa della sentenza e perché la richiesta di una condanna a 20 mesi senza sospensione né attenuanti generiche

Una condanna a un anno e 8 mesi e senza sospensione della pena né attenuanti generiche: questa la richiesta della procura per Chiara Ferragni nel processo sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Qualche giorno fa, in attesa della richiesta di pena, il New York Post riassumeva così la parabola dell’imprenditrice digitale: “Ferragni è passata dall’essere la cocca di Dior, Gucci e Versace, sposata con un rapper famoso e capace di guadagnare cifre a sei zeri per un singolo post Instagram, al divorzio, alla caduta in rovina e a vedere la sua società, Fenice Srl, registrare una perdita di 6,65 milioni di dollari lo scorso anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni si commuove in aula e dice “tutto è stato fatto in buona fede”: l’attesa della sentenza e perché la richiesta di una condanna a 20 mesi senza sospensione né attenuanti generiche

