Chiara Ferragni Pandoro gate | il pm chiede un anno e 8 mesi

Il pm di Milano chiede un anno e otto mesi per Chiara Ferragni a processo con l'accusa di truffa aggravata. Un anno e otto mesi. E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con l'accusa di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico).

