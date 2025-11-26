Chiara Balistreri e l’incubo dell’ex fidanzato violento in pm | Sia condannato anche per stalking

Bologna, 26 novembre 2026 – La Procura di Bologna ha chiesto di condannare alla pena di 1 anno e 9 mesi per stalking nei confronti dell'ex fidanzata, la 23enne bolognese Chiara Balistreri, il 24enne romeno Gabriel Costantin, che nei mesi scorsi è già stato condannato a 6 anni e 3 mesi per lesioni e maltrattamenti verso la ragazza e attualmente si trova in carcere a Ferrara. Titolare del fascicolo a carico dell'uomo è il pubblico ministero Luca Venturi. Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato condizionato, davanti al giudice Sandro Pecorella. Prossima udienza a gennaio dove parleranno le difese.

