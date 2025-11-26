Chi vincerebbe le elezioni oggi Sondaggi cambia tutto dopo le Regionali | clamoroso
L’Istituto Cattaneo sostiene che «il governo Meloni non è stato battuto» alle regionali e che il centrodestra mantiene buone possibilità di vittoria alle prossime politiche. Tuttavia, l’analisi dei flussi elettorali in Campania, Veneto e Puglia suggerisce che la partita nazionale sia oggi molto più aperta rispetto al 2022. L’ipotesi di un pareggio o di una maggioranza risicata torna concreta, perché nel proporzionale centrodestra e campo largo sarebbero ormai in sostanziale equilibrio. In uno scenario regolato dal Rosatellum, tutto dipenderebbe dai collegi uninominali. Nel 2022 il centrodestra aveva conquistato 98 collegi in più grazie alla divisione di M5S, Terzo Polo e centrosinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
