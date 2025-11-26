Chi sono tre i figli di Biagio Antonacci Paolo Giovanni e Carlo avuti da due donne diverse

Paolo, Giovanni e Carlo sono i tre figli di Biagio Antonacci avuti dalle relazioni con Marianna Morandi e Paola Cardinale, attuale compagna del cantautore. Stasera l’artista sarà ospite di Gigi e Vanessa Insieme, in onda a partire dalle 21.40 su Canale 5. Due anni dopo l’inizio della storia d’amore con Marianna Morandi, nel 1995 arriva il primogenito della coppia, Paolo. Il ragazzo ha seguito le orme dei genitori divenendo un richiestissimo autore musicale e cimentandosi anche come artista sotto lo pseudonimo Paolo Santo a seguito della laurea in Scienze Della Comunicazione allo IULM di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono tre i figli di Biagio Antonacci, Paolo, Giovanni e Carlo avuti da due donne diverse

